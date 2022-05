Calciomercato Napoli, Anguissa resta: le cifre reali del riscatto

Uno dei temi più caldi del calciomercato del Napoli è stato, almeno fino alla giornata di ieri, quello del riscatto di Frank Zambo Anguissa: nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro il Presidente, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato il riscatto del centrocampista camerunese.

Zambo Anguissa Napoli

Anguissa resta al Napoli: le cifre del riscatto

Come annunciato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Fulham ha accettato la richiesta di sconto per il riscatto di Zambo Anguissa: il club inglese e il Napoli hanno trovato un accordo a 12 milioni di euro, tre milioni in meno rispetto alla cifra stabilita inizialmente.