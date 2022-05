Terminata la finale di Europa League: trionfo per l’Eintracht a Siviglia

Si è svolta in questa serata la finale di Europa League fra Eintracht Francoforte e Rangers, giocatasi allo stadio Roman Sanchez Pizjuan di Siviglia. Le due squadre sono arrivate alla finale ribaltando ogni pronostico nel corso della competizione, superando avversarie ben più quotate durante il loro cammino.

I tedeschi, per arrivare all’ultimo atto, hanno dovuto battere addirittura il Barcellona ai quarti di finale, superandolo con un clamoroso 3-2 nella gara di ritorno al Camp Nou. Per i scozzesi, invece, l’impresa è arrivata in semifinale, battendo il Lipsia 3-1 dinanzi al proprio pubblico.

Rafael Santos Borrè

La gara è stata combattutissima ed entrambe le squadre hanno dimostrato di tenerci tanto a portarsi la coppa a casa. Per decretare la vincitrice si è dovuti arrivare ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari grazie alle reti di Aribo e Santos Borrè.

Dal dischetto, ad avere la meglio è stato l’Eintracht Francoforte. Decisivo è stato l’errore dell’ex Juve Ramsey e l’ultimo rigore trasformato da Santos Borrè.