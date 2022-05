FOTO – De Luca contro Carfagna: botta e risposta sui social

Botta e risposta social tra Vincenzo De Luca e Mara Carfagna. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca non ha presenziato all’iniziativa ‘Verso Sud’, organizzata a Sorrento dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in collaborazione con The European House Ambrosetti.

“Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare”.

Da questa spiegazione è nata una “bagarre” social tra i due politici, sfociata in botta e risposta con post su Twitter.

Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai “ammuina” gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere… pic.twitter.com/DoJRnADk5q — Mara Carfagna (@mara_carfagna) May 19, 2022