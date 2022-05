ULTIM’ORA – Auriemma annucia: “La Juventus vuole Koulibaly!”

Il futuro di Kalidou Koulibaly non è ancora certo: il Napoli riuscirà a trattenerlo anche in estate? Il difensore senegalese è in azzurro da 8 stagioni e ha il contratto in scadenza nel 2023. Raffaele Auriemma, durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete” su Radio Marte, ha svelato una clamorosa notizia di calciomercato.

Futuro Koulibaly: c’è anche la Juventus

Il giornalista napoletano, ha svelato che la Juventus è piombata su Kalidou Koulibaly dopo l’addio di Giorgio Chiellini.

“Ve la dico così come è iniziata a girare nelle sale del calciomercato: perso Giorgio Chiellini, la Juventus è piombata su Kalidou Koulibaly!”.

Negli ultimi giorni è stato messo in dubbio il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli, visto anche il forte interesse del Barcellona che sta cercando un nuovo difensore centrale.