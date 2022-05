Ambrosino eletto miglior attaccante del Campionato Primavera!

La stagione da urlo di Giuseppe Ambrosino non è passata inosservata: già diversi sono i club che sono in prima fila, in vista della prossima stagione, per cercare di accaparrarsi la stellina della Primavera del Napoli.

Il giovane attaccante procidano è stato inserito nella top 11 stagionale, nel corso del Gran Galà Primavera organizzato dall’emittente Sportitalia.

“Tanti sacrifici. Fatemi dire una cosa su Spalletti”

Nel corso della premiazione, Giuseppe Ambrosino ha rilasciato alcune dichiarazioni, non nascondendo la sua soddisfazione, con un ringraziamento anche al tecnico della prima squadra, Luciano Spalletti.

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono molto contento di questa stagione. Grazie all’aiuto del mister e della squadra siamo riusciti a fare una buona stagione. Ho fatto molti sacrifici fino oggi insieme ai miei genitori. Per questo ora è ancora più bello ricevere questo premio”.

Su Spalletti: “Ringrazio il mister per le convocazioni in prima squadra che mi ha concesso. Essere napoletano e vestire la maglia del Napoli è un orgoglio per me”.

Infine, sull’espulsione nel corso dell’ultimo match contro l’Hellas Verona: “Ho fatto una leggerezza e adesso dovrò scontar la squalifica. La squadra comunque il massimo in vista dei playout”.