NAPOLI VERONA PRIMAVERA

1′ – Iniziata la partita, batte il Napoli!

PRIMO TEMPO

ORE 11.30 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

NAPOLI VERONA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Pontillo, Costanzo; Marchisano, Iaccarino, Coli Saco, Acampa; Spavone, D’Agostino; Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Rendina, De Luca, Nosegbe, De Marco, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Toccafondi, Marranzino, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

VERONA (4-3-3): Patuzzo; Ebengue, Redondi, Terracciano, Grassi; Colistra, Florio, Pierobon; Bragantini, Caia, Gomez.

A disposizione: Kivila, Calabrese, Flakus, Kemppainen, Diaby, Cisse, Kakari, Mediero, Ghilardi. Allenatore: Corrent.

NAPOLI VERONA PRIMAVERA, COSA SERVE PER LA SALVEZZA

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona, ultima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono ancora alla ricerca della salvezza e per festeggiare la squadra di Frustalupi avrà bisogno di almeno un punto, ma anche in caso di sconfitta potrebbe salvarsi guardando i risultati di Lecce-Torino e Milan-Genoa (LEGGI QUI TUTTE LE COMBINAZIONI UTILI).

Di fronte ci sarà il Verona di Nicola Corrent, ex calciatore del Napoli ai tempi della Serie C, che nelle ultime 9 partite ha ottenuto 8 risultati utili perdendo di fatti solo con il Torino per 2-1. La gara d’andata terminò 2-1 con i partenopei beffati da un rigore al 98′.

Per questa delicata sfida mister Nicolò Frustalupi dovrà fare a meno di ben 3 calciatori titolari, che per l’appunto non sono convocati: l’infortunato Cioffi e gli squalificati Hysaj e Vergara. Assenze pesantissime per il Napoli, che però avrà il sostegno del pubblico di casa.

Dai nostri inviati allo stadio G. Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti e Sara Madonna.