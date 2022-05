Il Napoli non si allenerà alla vigilia del match con il Genoa: il motivo

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio a Castel Volturno per preparare il match di domenica contro il Genoa, ultima gara di Lorenzo Insigne nel proprio stadio. La società ha pubblicato il report dell’allenamento e ha comunicato che la squadra non si allenerà domani, alla vigilia del match.

Il motivo di questa decisione è dovuto al Giro d’Italia a Napoli: a causa della tappa 8 del Giro, in molte zone della città sarà vietato circolare con la macchina dalle ore 10 fino alle 17:30. Per lo stesso motivo, la conferenza stampa di Spalletti si è tenuta quest’oggi e non domani.

Allenamento Napoli

“Lunga e intensa seduta di lavoro per la squadra che dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema, esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Il gruppo successivamente ha svolto una seduta con corposa parte tattica e domani non si allenerà a causa dell’impossibilità di circolare per la tappa del Giro d’Italia. La squadra si ritroverà pertanto in ritiro nella serata di domani e svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica”.