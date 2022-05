Napoli- Genoa, sarà Fabbri l’arbitro del match: i precedenti con gli azzurri

L‘AIA ha appena diramato le designazioni per la prossima giornata di Serie A, e al Maradona per Napoli- Genoa è stato designato il fischietto romagnolo Michael Fabbri. Arbitro della Sezione di Ravenna con esperienza quasi decennale in Serie A, Fabbri è alla sua nona direzione del Napoli. Negli 8 precedenti il bilancio sorride, anche se con un briciolo di amarezza, agli azzurri: 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. L’ ultimo precedente il derby campano giocato all’Arechi e finito 1-0 in favore dei partenopei.

Michael Fabbri (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ecco le designazioni complete:

EMPOLI – SALERNITANA Sabato 14/05 h. 15.00

MASSA

PERETTI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI BELLO

AVAR: ABBATTISTA

H. VERONA – TORINO Sabato 14/05 h. 18.00

CAMPLONE

SCARPA – NUZZI

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

UDINESE – SPEZIA Sabato 14/05 h. 18.00

AURELIANO

MARGANI – ZINGARELLI

PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – VENEZIA Sabato 14/05 h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – GALETTO

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30

GHERSINI

GARZELLI – LAUDATO

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

NAPOLI – GENOA h. 15.00

FABBRI

PASSERI – COSTANZO

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAGGIONI

MILAN – ATALANTA h. 18.00

ORSATO

PRETI – GIALLATINI

IV: RAPUANO

VAR: IRRATI

AVAR: DIONISI

CAGLIARI – INTER h. 20.45

DOVERI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: MASSIMI

VAR: DI BELLO

AVAR: ZUFFERLI

SAMPDORIA – FIORENTINA Lunedì 16/05 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TOLFO

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – LAZIO Lunedì 16/05 h. 20.45

AYROLDI

PRENNA – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: ZUFFERLI