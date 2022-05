Genoa, missione salvezza: i tifosi rossoblù lo faranno a Napoli!

Domenica alle ore 15 il Napoli affronterà il Genoa in occasione della sfida valida per la penultima giornata di campionato.

Mentre gli azzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato, se non consolidare il terzo posto in classifica, i rossoblù tenteranno in tutti modi di portare a casa i 3 punti per raggiungere la tanto agognata salvezza.

Genoa, tifosi (GettyImages)

L’iniziativa dei tifosi del Genoa

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i tifosi del Genoa si starebbero preparando ad invadere il Maradona per sostenere la propria squadra in un momento molto delicato della stagione.

Il noto giornale parla di un’assemblea che si terrà questa sera alle ore 21:00 sotto la Gradinata Nord, dove si parlerà dell’organizzazione per la trasferta di Napoli.