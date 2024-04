Allegri resta un’idea per il Napoli? Muso duro con la Juventus: le ultime

Sono giorni caldi per il futuro di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha già deciso il futuro dell’allenatore italiano.

Continua a tenere banco la situazione legata a Massimiliano Allegri. L’allenatore e la sua Juventus hanno vissuto una stagione paradossale, viste le due facce della medaglia nella prima e nella seconda parte del campionato. Fino a gennaio, in modo particolare nel momento della sfida contro l’Inter, i bianconeri sono stati protagonisti di una striscia di vittorie importanti che gli ha permesso di “contendere” lo scudetto agli uomini di Inzaghi. I numerosi risultati positivi avevano alimentato anche le voci legate ad un possibile rinnovo del tecnico, il cui contratto scade il 30 giugno 2025.

Dopo aver fallito il “match scudetto”, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno dato vita ad un vero e proprio periodo da incubo che continua tutt’ora. In poche giornate, il distacco dall’Inter è aumentato a dismisura e al tempo stesso c’è stato anche il sorpasso del Milan in classifica, con i rossoneri che occupano la seconda posizione. Le numerose sconfitte, le prestazioni sottotono ed un gioco quasi sempre “inesistente” hanno portato la Juventus a scegliere in modo rapido il futuro dell’allenatore italiano. Infatti, negli ultimi giorni, Cristiano Giuntoli è al lavoro per individuare un nuovo condottiero.

Allegri-Juventus, sarò addio al termine della stagione: l’idea di Giuntoli

La storia d’amore tra Massimiliano Allegri e la Juventus sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda. Come riportato da “TuttoSport” la società piemontese avrebbe deciso di esonerare l’allenatore al termine della stagione in corso. Gli ultimi risultati non hanno soddisfatto la dirigenza, motivo per il quale Cristiano Giuntoli starebbe virando altrove in vista dei prossimi anni. Il tecnico toscano ha però già fatto sapere che non intende rifiutare allo stipendio che gli spetta fino al 2025. Quindi, in caso di esonero, la Juventus sarebbe costretta a versare nelle tasche dell’allenatore ben 20 milioni di euro.

La Juventus è già al lavoro per il post Allegri. Nel mirino del club piemontese continua ad esserci Thiago Motta, protagonista assoluto della cavalcata del Bologna nella stagione in corso. L’ex calciatore è ritenuto l’uomo giusto da cui ripartire e creare un nuovo progetto vincente in vista dei prossimi anni. A tal proposito, in caso di addio, Massimiliano Allegri diventerebbe una pedina molto appetibile sul mercato degli allenatori. Infatti, il tecnico è stato accostato anche al Napoli di De Laurentiis nelle ultime settimane.