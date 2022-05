“Futuro Ospina? L’agente ha le idee chiare”: aggiornamenti sul rinnovo del portiere del Napoli

Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” delle ultime notizie di calciomercato in casa Napoli. In particolare, si è discusso della situazione contrattuale di David Ospina e Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Ospina, Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Calciomercato Napoli, il futuro di Ospina e Mertens

“Nonostante qualche contatto con la società azzurra, il procuratore di Ospina sembra intenzionato a portarlo via. Piace al Real Madrid, anche la Lazio ci aveva fatto un pensiero su espressa indicazione di mister Sarri“.

“Mertens? Nessun calciatore al Napoli sente la piazza e la maglia come lui. Se dovesse arrivare un’offerta per un’altra stagione con ingaggio ridotto, penso proprio che rimarrà”.