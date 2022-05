Napoli-Genoa, atteso il pienone per l’addio di Insigne: due settori verso il sold out

Continua la vendita dei biglietti per assistere a Napoli-Genoa, gara valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Spalletti affronteranno i rossoblù domenica 15 maggio alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

In occasione dell’ultimo match casalingo di questa stagione, la SSC Napoli ha applicato, nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa speciale.

Napoli, tifosi, Diego Armando Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

SSC Napoli, i biglietti per Napoli-Genoa

Tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un secondo ad una tariffa scontata del 50%.

Buona risposta del pubblico fin qui per l’ultima partita in casa del Napoli. Venduta buona parte dei biglietti della Curva B e dei distinti (quasi esauriti). Risultano ancora disponibili, invece, molti tagliandi per entrambe le curve inferiori.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00