Il Napoli sta archiviando questa stagione, in cui la delusione per lo scudetto sfumato è ancora molto presente, ma è necessario anche volgere uno sguardo al futuro.

Serve ripartire dai giovani e rifondare un gruppo e il Napoli si sta già muovendo sul mercato per procedere a qualche cessione e portare qualche nome di belle speranze all’ombra del Vesuvio.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images)

Oltre a Kvaratskhelia e Olivera, praticamente già sotto contratto, il ds Cristiano Giuntoli ha alcuni nomi sul taccuino che potrebbero diventare obiettivi concreti del calciomercato estivo azzurro.

Questa sera, a il Bello del Calcio, Maurizio Pistocchi ha rivelato che uno di questi in particolare sarebbe davvero gradito a Spalletti, tanto da richiederlo esplicitamente a De Laurentiis.

Di seguito le sue parole:

Hamed Traore (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Ho avuto una notizia di mercato sul Napoli molto importante e la fonte è davvero molto attendibile“.

“A quanto mi dicono Spalletti vorrebbe Traorè al Napoli, il tecnico stravede per lui. Nel suo modulo può farlo giocare come trequartista dietro Victor Osimhen, che resterà l’attaccante di riferimento. Potrebbe diventare un giocatore davvero molto importante per il Napoli“.

Il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro; De Laurentiis per ora ha fatto una prima offerta da 16 milioni di euro, rifiutata seccamente dal Sassuolo.