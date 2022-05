De Giovanni: “Spalletti ha mancato di rispetto ai tifosi”, il motivo!

Maurizio De Giovanni, noto scrittore, nel corso della trasmissione “Terzo Tempo” negli studi di Tele A, ha commentato il cammino del Napoli fino a questo momento e l’operato di Luciano Spalletti, considerandolo caratterialmente complicato.

Di seguito quanto evidenziato: “Spalletti sembra una persona dai toni sufficientemente pacati, ma non è così. È una persona profondamente polemica e anche abbastanza permalosa. Credo abbia voluto evitare il confronto per non dire cose dannose per il momento, mentre dall’altro lato forse vuole voltare le spalle alle critiche. Spalletti è esposto particolarmente alle critiche, anche per quanto successo con Mertens nel botta e risposta a distanza delle scorse settimane. Da quel momento in poi si è un po’ alterata la situazione.

Che rapporto c’è oggi tra Mertens e Spalletti? Credo che Dries abbia avuto un basso potere contrattuale. Innanzitutto, è stato lungamente infortunato, quindi il Mertens di cui si rimpiange adesso è quello della seconda parte di stagione. Penso che abbia avuto poco sostegno dalla società nell’ambito della dialettica con l’allenatore.

Adesso le cose sono cambiate: parliamo di un giocatore unico, ma a fronte anche del clamoroso crollo di Zielinski, unita alla maggior forza contrattuale del calciatore, la situazione adesso è diversa. Credo che Spalletti sia molto aziendalista: con Icardi e Totti ha avuto un mandato. Con Mertens invece non credo sia stato così, anzi“.

Dries Mertens (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Arriva poi la critica per la cattiva gestione tra squadra e tifosi: “I giornalisti sono la voce che arriva ai tifosi. Questa squadra già si allena altrove, non ci sono allenamenti visibili ai tifosi: i rapporti con le squadra sono centellinate. Non dialogare con i giornalisti significa non arrivare ai tifosi, è una mancanza di rispetto per loro“.