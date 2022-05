Auriemma rivela: “Sarri o un pupillo di De Laurentiis per il dopo Spalletti”

Il periodo decadente da Fiorentina ad Empoli, passando per Roma, ha allarmato la posizione di Spalletti. I punti persi nei tre match hanno eliminato gli azzurri dalla corsa al titolo, lasciandola nelle mani delle due milanesi.

Dall’altro canto, l’obiettivo partenopeo non comprendeva lo scudetto ma bensì la qualificazione in Champions League, ottenuta dalla gara con il Sassuolo. Obiettivo che ha fatto in tal senso calmare gli animi, mettendo a tacere le voci su un possibile addio. Nonostante ciò filtrano ancora tanti scenari e possibili candidati, proprio come rilevato dal giornalista Raffaele Auriemma.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Auriemma sicuro: “Addio Spalletti? De Laurentiis valuta altri profili”

Il napoletano Auriemma, tramite Twitter, ha rivelato il pupillo di Aurelio De Laurentiis in merito alla guida della panchina azzurra. Ma non solo, il giornalista ha svelato un po’ tutti i possibili profili che potrebbero interessare il patron azzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli e Spalletti costretti a camminare ancora insieme, anche se ADL ha in mente anche altri allenatori: De Zerbi, Italiano (ha una clausola da 10 milioni), Sarri, Gasperini, ma soprattutto Emery”.

ECCO IL TWEET: