Il Napoli in vista della sessione estiva di mercato è pronto a mettere nel mirino un difensore che possa completare il reparto difensivo, alla luce della partenza di Axel Tuanzebe. Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il difensore inglese farà ritorno alla base, precisamente al Manchester United che ne detiene il cartellino.

Per questo, nelle ultime ore è avanzato il nome di Leo Skiri Østigård, difensore di proprietà del Brighton, ma in prestito al Genoa.

GENOA, ITALY – APRIL 24: Leo Ostigard of Genoa celebrates after the Serie A match between Genoa CFC and Cagliari Calcio at Stadio Luigi Ferraris on April 24, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)

A conferma di quanto trapelato nei giorni scorsi, c’è la rivelazione de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, analizzando quelle che possono essere le mosse del Napoli in ottica mercato per quanto concerne la difesa.

Con un Koulibaly in bilico (su di lui il pressing del Barcellona, ndr), la conferma di Rrahmani e quella annunciata di Juan Jesus fanno parte della programmazione per i piani della difesa. E poi “un obiettivo norvegese di 22 anni che in pochi mesi di prestito ha strappato consensi con il Genoa: Ostigard, di proprietà del Brighton”.