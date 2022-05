Nessuno è incedibile in caso di offerta irrinunciabile. Questa è la linea dettata dal Napoli in merito al mercato in uscita, in virtù di equilibri di bilancio da ritrovare dopo stagioni senza Champions e gli effetti della pandemia. Chissà che questa situazione non possa condizionare in via diretta il futuro di Kalidou Koulibaly, l’erede designato della fascia di chi invece saluterà il Napoli senza alcun dubbio, ossia Lorenzo Insigne.

Sul senegalese sarebbero piombate le attenzioni del Barcellona, pronta a staccare un assegno importante pur di convincere il presidente Aurelio De Laurentiis.

Pronti 40 milioni: la data del possibile summit con Ramadani

A lanciare la notizia è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il club catalano lo avrebbe individuato come erede del difensore Gerard Piquè. “Il gradimento dell’allenatore Xavi è

scontato e contatti con l’entourage di Kalidou ci sono già stati“, scrive il quotidiano a tal proposito, che poi entra nel merito della presunta offerta.

“Il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto un maxi-assegno di 40 milioni di euro, cifra lontana da quelle a tre zeri di un paio di estati fa, ma comunque alte considerando l’età di Koulibaly (trentuno anni a giugno) e il suo legame col Napoli che scade tra dodici mesi (e poco più, ndr)”.

Koulibaly Osimhen (Getty Images)

L’agente del calciatore, Fali Ramadani, sarebbe atteso a breve a Castel Volturno per discutere della situazione. Il summit, stando a quanto scrive il giornale, potrebbe andare in scena la prossima settimana al centro sportivo azzurro, per delineare le strategie per il futuro e per prendere la scelta più opportuna per il futuro dell’ex Genk.

La notizia, inoltre, è confermata anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive dell’interesse del Barcellona e dell’incontro con il procuratore macedone, “che sarà decisivo (…) per capire quali e quanti margini ci sono per rinnovare e indossare la fascia di capitano”.