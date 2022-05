Calciomercato Napoli, Marchetti: “Non c’è solo il Barcellona su Koulibaly. In tre possono partire”

Il calciomercato resta sempre uno dei temi più caldi, soprattutto con l’avvicinarsi della fine del campionato: anche il Napoli è coinvolto inevitabilmente in molte voci di mercato, soprattutto in uscita. Ci ha pensato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, a chiarire la situazione in onda a Radio Marte.

Kalidou Koulibaly(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Marchetti sulle uscite: “Attenzione a Koulibaly, piace a tante in Europa”

Di seguito le parole di Luca Marchetti sul mercato in uscita del Napoli:

“C’è l’interesse del Barcellona per Koulibaly, ma ci sono tanti top club su di lui. Quando hai una costanza nel rendimento sei una grande risorsa. Bisogna capire se le condizioni d’uscita sono più morbide rispetto agli anni passati.

Demme, Ounas e Petagna andranno via solo con le giuste offerte. Su questi giocatori il Napoli ha fatto un grande investimento e non li svenderà, per di più non sono giocatori che hanno fallito una stagione. Ounas, inoltre, piace molto a Spalletti.

Ospina e Meret? Credo che alla fine resterà il colombiano. Restano Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano al 100%: i giocatori centrali andranno via solo alle giuste cifre, il Napoli non smantellerà la squadra“.