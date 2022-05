Le prossime partite saranno le ultime in maglia azzurra per Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli, come ormai è già ben noto, a fine stagione si accaserà al Toronto.

Nonostante le parole al miele nel corso di una sua recente intervista e alcuni gesti distensivi, il patron Aurelio De Laurentiis non farà sconti ed è pronto a far valere le proprie ragioni in merito alla vicenda ‘ammutinamento’.

Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna de La Repubblica, infatti, non appena il numero 24 dirà addio ai partenopei, la società è pronta a far scattare la maxi-multa. Di seguito, quanto riportato dal quotidiano:

“Il presidente ha fatto causa alla maggior parte dei giocatori che da allora (dalla notte dell’ammutinamento, ndr) sono andati via dal Napoli e la stessa sorte toccherà al capitano, per il quale la società chiederà in tribunale una maxi multa.

Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Dries Mertens (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La storia avrebbe avuto un epilogo forse diverso se il numero 10 della Nazionale non avesse aspettato la scadenza del suo contratto per passare – a parametro zero – a Toronto”.