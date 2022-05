Broja-Napoli: un ex tecnico azzurro lo ‘sponsorizza’ ad ADL

Armando Broja è uno dei nomi accostati al Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante di proprietà del Chelsea, ora in prestito al Southampton, è monitorato dal club azzurro qualora Victor Osimhen dovesse dire addio.

Il giovane goleador è già uno dei punti fermi della Nazionale dell’Albania, il cui commissario tecnico è l’ex allenatore azzurro Edy Reja. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, quest’ultimo sarebbe un vero e proprio ‘sponsor’ d’eccezione per il club azzurro, pronto a farsi avanti qualora le dinamiche di mercato lo dovessero rendere opportuno.

Di seguito, quanto scritto dal giornale a tal riguardo:

“Va presa in seria considerazione la candidatura di Armando Broja, ventenne con doppio passaporto inglese e albanese che il Chelsea ha dato in prestito al Southampton. Non un goleador di razza, o almeno non ancora, ma un concentrato di (stra)potenza (in 191 centimetri) per di più con mezzi tecnici importanti e discreta mobilità. Nel Vitesse, in Olanda, ha fatto molto bene, quest’anno in Premier ha giocato con continuità e soprattutto ha uno “sponsor” di eccezione, Edy Reja attuale c.t. dell’Albania che lo ha fatto esordire con ottimi risultati in nazionale. Il vecchio Edy di centravanti se ne intende, non a caso sotto la sua guida Zalayeta a Napoli fece il record personale di gol in Serie A”.