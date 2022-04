In queste ore diversi sono gli interrogativi che si susseguono circa il futuro di Victor Osimhen, che potrebbe stravolgere le strategie di calciomercato del Napoli. L’attaccante è gradito in particolar modo dalla Premier League, con tanto di offerta da capogiro del Manchester United. Tuttavia, i Reds non sarebbero l’unico club interessato al nigeriano, con l’Arsenal e il Newcastle pronto a farsi sotto, con la possibilità di un’asta che si fa così concreta.

Tutte voci che portano, inevitabilmente, a riflessioni per il futuro, compresa la questione dell’eventuale sostituto.

Occhi su Broja: è da tempo nei radar azzurri

A tal proposito, potrebbe ritornare d’attualità il nome di Armando Broja. Il centravanti di proprietà del Chelsea, in prestito adesso al Southampton, è un profilo seguito da diverso tempo dal Napoli, pronto a tornare alla carica qualora effettivamente l’ex Lille dovesse dire addio al club azzurro, stravolgendo così le dinamiche del calciomercato azzurro.

Calciomercato Napoli Broja (Getty Images)

Stando a quanto si apprende dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante – che viene definito dal quotidiano “un tipo alla Bobo Vieri” – sarebbe l’eventuale sostituto di Victor Osimhen, per il quale non è escluso l’addio per i suddetti motivi.