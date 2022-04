Spalletti da brividi sui tifosi: la dichiarazione d’amore in conferenza stampa

È stata una settimana di riflessioni e bilanci in casa Napoli. La sconfitta di Empoli ha definitivamente estromesso gli azzurri dalla lotta scudetto e si è rivelata una botta davvero pesante dal punto di vista emotivo.

I tifosi, d’altronde, non hanno nascosto la loro delusione per come il Napoli sia calato in questa fase del campionato e per come i ragazzi di Spalletti si sono incredibilmente fatti rimontare ad Empoli.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Spalletti: “Mi auguro di trovare sempre un tifoso come quello napoletano”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha voluto però rinnovare ancora una volta tutto il suo amore per la piazza napoletana, espresso a più riprese in altri suoi interventi e confermato anche al termine di una settimana così difficile.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“I tifosi del Napoli sono innamorati della maglia e di tutti quelli che indossano la maglia del Napoli! Mi auguro sempre di trovare un tifoso come quello napoletano nella mia carriera. Le reazioni della gente azzurra sono belle, anche quando sono dispiaciuti dimostrano quanto vogliono bene al Napoli”.