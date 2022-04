Gaetano show con la Cremonese: arriva il premio dalla Lega Serie B

Gianluca Gaetano, giovane talento classe 2000 di proprietà del Napoli, si sta mettendo decisamente in mostra in Serie B con la maglia della Cremonese. Il trequartista napoletano infatti è stato appena nominato MVP della campionato cadetto per il mese di aprile.

Gaetano MVP Serie B

Gaetano MVP per la Serie B: i numeri

Per Gaetano nel mese corrente sono arrivate ben 3 reti in 5 partite, determinanti per le vittorie della Cremonese su Alessandria e Cosenza. Le tre marcature si aggiungono al ruolino del campano, che per questa stagione segna sette reti in trentadue presenze.

Una stagione di alto livello quindi per il 21enne, che sta preparando il terreno per un suo eventuale ritorno a Napoli, che potrebbe avvenire già dalla prossima stagione.