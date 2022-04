Napoli-Sassuolo, tifosi delusi: Maradona semideserto, il dato

Napoli–Sassuolo sarà la fiera dell’assenza dei tifosi. La sconfitta contro l’Empoli ha sancito la fine del sogno Scudetto e ha portato tanta delusione nel tifo azzurro. Ora è rimasto “solo” l’obiettivo Champions League per la squadra di Luciano Spalletti. E le conseguenze si vedranno sabato pomeriggio nel match interno contro i neroverdi.

Biglietti Napoli Sassuolo

Napoli-Sassuolo: solo la Tribuna Ospiti esaurita

Napoli–Sassuolo sarà quasi come una sfida a porte chiuse. Stando ai dati di TicketOne, piattaforma ufficiale per l’acquisto online dei biglietti per il ‘Maradona‘, sono disponibili ancora tantissimi biglietti per la gara di sabato.

Solo il settore Tribuna Ospiti Inferiore è completamente esaurita, mentre tutti gli altri settori sono praticamente vuoti. Effetto Empoli al Maradona: l’entusiasmo è terminato.