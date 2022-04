Buscaglia in conferenza: “L’unica partita da vincere è domenica a Bologna”

Il Napoli Basket perde contro la Dinamo Sassari e resta galleggiante in zona retrocessione. I partenopei sono fermi a 20 punti, a +2 dalla Fortitudo Bologna e proveranno a giocarsi il tutto per tutto nel finale di stagione.

Maurizio Buscaglia, coach della Gevi Napoli Basket ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro Sassari.

“Abbiamo giocato una partita sempre di rincorsa, dobbiamo vivere meglio quei momenti e abbiamo sbagliato diversi liberi per andare sopra e accusato un po’ di attacchi al ferro. Nel totale sono stati quei 14 punti che hanno tenuto Sassari avanti. La testa va immediatamente alla partita della prossima settimana perché bisogna avere la forza di vincere. Parks si è incaponito un po’ con gli arbitri e noi abbiamo bisogno di lui. La squadra rimonta ma poi quando hai rimontato lo vivi male, noi dobbiamo viverla in modo positivo. Dobbiamo pensare agli episodi, noi dopo tutto questo abbiamo accusato il fallo a 0.9 da tre punti di Hope. Abbiamo questi momenti, si presenta spesso questo piccolo problema. Stamattina abbiamo fatto 82 su 90 ai liberi, ma in realtà andiamo 16/31 è un fatto legato alla tensione del match. I tiri si possono sbagliare ma è indubbio che la percentuale sui liberi è da considerare. Noi non siamo una squadra di grande esecuzione, Velicka ha preso qualche tiro ma ha perso troppi palloni. Le scorse settimane dovevamo vincere una partita per salvarci, domenica c’è una partita decisiva che può permetterci di salvarci”.