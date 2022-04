Incontro De Laurentiis-Spalletti, la risposta del mister spiazza tutti

Domani il Napoli scenderà in campo contro l’Empoli per la trentaquattresima giornata di Serie A e oggi, all’SSC NAPOLI KONAMI CENTER ha avuto luogo la conferenza stampa di rito, in cui il mister Luciano Spalletti è stato interrogato riguardo il prossimo impegno degli azzurri.

Ma tra i vari temi, a Spalletti è stato chiesto anche se si fosse incontrato con il presidente Aurelio De Laurentiis, al che il tecnico toscano è apparso visibilmente infastidito.

Di seguito le sue parole:

Aurelio De Laurentiis (Getty Images)

“Non ho incontrato il presidente in settimana, non so se crede ancora allo Scudetto. Lui è sempre stato molto attento a cercare di mettere a disposizione ciò che ci vuole. Lo scorrimento dei risultati fa tentennare, ma questo è al di fuori di ciò che avviene nel gruppo. Nel gruppo pensiamo tutti allo stesso modo e bisogna sentire addosso questa situazione”.

“Il trucco è sentirla addosso. Se uno la sente addosso ci si può mettere tutto. Sentire addosso la fame dell’Empoli, la responsabilità dei tifosi che sono innamorati del Napoli, sentire addosso la voglia di fare bene perché vuoi bene alla causa. Se te ne frega poco non va bene“.