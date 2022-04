Dove vedere Empoli-Napoli in tv e streaming: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE EMPOLI NAPOLI – Il Napoli ha bisogno rialzarsi dopo la sconfitta con la Fiorentina e il pareggio con la Roma e deve farlo allo Stadio Castellani contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. I toscani non vincono in campionato dallo scorso 12 dicembre e la striscia negativa di 16 partite senza vittoria sono un dato preoccupante. Eppure, quella vittoria del 12 dicembre fu proprio contro il Napoli: al Maradona, un gol rocambolesco di Cutrone regalò tre punti inaspettati per l’Empoli.

Dove vedere Empoli Napoli

Precedenti e statistiche

Come già detto in precedenza, l’ultima vittoria dell’Empoli in questo campionato risale proprio alla gara d’andata contro il Napoli. Il gol molto fortunoso di testa di Cutrone e i due legni colpiti dal Napoli (Elmas e Petagna) crearono non pochi rammarichi tra la tifoseria partenopea. Da quella vittoria del 12 dicembre, l’Empoli ha trovato otto pareggi e otto sconfitte, ma ha un vantaggio di 12 punti sulla Salernitana terzultima e, quindi, abbastanza tranquillo per la salvezza.

Il Napoli, invece, ha conquistato un solo punto nelle due partite casalinghe contro Fiorentina e Roma e vede il sogno scudetto sempre più lontano. In trasferta, però, gli azzurri hanno il miglior rendimento del campionato (insieme al Milan) con 11 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta a San Siro contro l’Inter. Questo dato può far sperare il Napoli in un ritorno alla vittoria.

Al Castellani, però, il Napoli ha vinto una sola volta contro l’Empoli, nella stagione 2016/2017: in otto sfide in Serie A tra Empoli e Napoli in Toscana, i padroni di casa hanno vinto per tre volte (quattro pareggi). L’ultima sfida al Castellani tra le due compagini risale alla stagione 2018/2019: l’Empoli si impose con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Farias e di Di Lorenzo, che in estate sarebbe diventato un nuovo giocatore del Napoli; di Zielinski il gol del momentaneo pareggio.

Dove vedere Empoli Napoli in tv e streaming

Il match di Serie A tra Empoli e Napoli sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Per tutti gli abbonati che vorranno seguirla sul proprio televisore, bisognerà scaricare l’applicazione su una Smart TV o collegarla alle console Xbox o PlayStation, oppure utilizzando un dispositivo come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Per chi non potrà seguire il match sulla TV e vorrà vederla in streaming, basterà collegarsi al sito (o scaricare l’app), inserire le proprie credenziali e godersi la partita sul proprio smartphone, pc o tablet.

La partita non sarà trasmessa anche su Sky Sport. I tre match della Serie A trasmessi su Sky per la 34° giornata sono Verona-Sampdoria, Salernitana-Fiorentina e Sassuolo-Juventus.