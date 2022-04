Empoli Napoli, arriva il dato sui biglietti: Castellani infuocato!

Nonostante i due passi falsi interni, i tifosi del Napoli non smettono di credere nello scudetto e non vogliono far mancare il supporto anche lontano da casa. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, per la partita contro l’Empoli, sono stati venduti più biglietti ai supporters partenopei che a quelli toscani, circa 3800 su poco più di 6000 totali.

Ci si aspetta un Castellani di fuoco domani, per spingere quanto più possibile il Napoli a conquistare la vittoria.

Empoli Napoli tifosi

“A Empoli sugli spalti sarà come un derby, sono stati venduti più di 6.000 tagliandi venduti, 3.800 ai tifosi azzurri che saranno assiepati tra la Curva Sud e la Tribuna Laterale Sud, settori riservati agli ospiti. Nelle tribune anche ci saranno altri cuori azzurri residenti in Toscana“.