Ultime Calcio Napoli, Meret nel mirino di una squadra di Serie A

Il nome di Alex Meret è sempre uno dei più caldi nel mercato in uscita del Napoli: nelle ultime ore si vocifera di un interesse per il portiere azzurro da parte di un altro club di Serie A, che potrebbe salutare uno dei portieri a disposizione.

Meret Napoli (Getty Images)

Fiorentina, Dragowski ai saluti: piace Meret

La Fiorentina mette gli occhi su Alex Meret: il club viola si dividerà con l’attuale portiere, Bartlomiej Dragowski, e proverà a portare in Toscana l’attuale numero uno del Napoli. Quello dell’ex Spal non è l’unico nome in lista: il direttore Daniele Pradè ha chiesto informazioni anche per Guglielmo Vicario, in prestito all’Empoli dal Cagliari. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.