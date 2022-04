Asse di mercato Napoli-Lazio, le ultime su Luis Alberto, Mertens e Petagna

Nella mattinata di oggi il nome di Luis Alberto è stato accostato al Napoli, che dovrà comunque tenere d’occhio anche le uscite, in particolare quella di Dries Mertens. Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, ha chiarito diverse situazioni ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Luis Alberto Lazio

Pinelli: “Mertens disposto ad accettare Napoli piuttosto che Roma”

Di seguito le dichiarazioni del giornalista:

“Mertens è più un desiderio di Sarri che altro, credo che il belga accetterebbe Napoli e non Roma. Luis Alberto? Da quello che so ha un rapporto conflittuale con Sarri, hanno avuto anche un duro confronto dopo il Venezia, e soprattutto il desiderio del giocatore è di tornare a Siviglia. Lotito chiede circa 40 milioni, soldi che il Siviglia non ha, ma al centrocampista la società spagnola ha promesso che se dovesse vendere due calciatori lo comprerebbe e lo accontenterebbe.

Petagna? La Lazio cerca un vice Immobile e credo che batterà tutte le piste possibili, ma per esperienza credo che i biancocelesti si rivolgano all’estero e vedo difficile la trattativa con l’azzurro”.