FOTO – Lavezzi ricorda Napoli: il post fa emozionare i tifosi

El Pocho Lavezzi ricorda Napoli su Instagram e il tifo azzurro impazza sui social. La freccia argentina è uno degli indimenticati degli ultimi 15 anni e anche l’avventura in azzurro non è andata via dal cuore dell’attaccante.

Lavezzi

Lavezzi ricorda Napoli: l’emozione dei tifosi sui social

Non appena Lavezzi ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram, i tifosi del Napoli hanno ricordato le grandi azioni e i grandi momenti vissuti con il Pocho allo Stadio San Paolo. Sui social, e in particolare su Twitter, tantissimi tifosi hanno pubblicato i propri ricordi del Lavezzi napoletano.