Superlega, accolto il ricorso della UEFA: pesanti rischi per la Juventus

Non si arresta l’onda della Superlega. Lo sciagurato colpo di stato alla UEFA continua a far discutere dopo oltre un anno. Infatti, come riportato da Sportmediaset, il tribunale di Madrid avrebbe accolto il ricorso presentato da Ceferin&co. dopo che in primo grado aveva imposto alla UEFA di ritirare le sanzioni previste per Barcellona, Juventus e Real.

Ceferin UEFA Agnelli

Il giudice di appello avrebbe annullato la decisione di revocare le sanzioni contro i tre club che: “erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l’adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni“.

Una nuova batosta per i tre club dissidenti, che ora rischiano 100 milioni di euro di multa ed esclusione dalle coppe per 1-2 anni. Intanto Agnelli, Laporta e Perez preparano la controffensiva con un ulteriore ricorso.

Michele Larosa