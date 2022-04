Empoli in lotta salvezza: un dato fa preoccupare il Napoli

Il Napoli ha iniziato a lavorare per preparare la sfida contro l’Empoli di domenica prossima. Al Castellani gli azzurri proveranno ad imporsi contro la squadra di Andreazzoli, ancora nel pieno della lotta per la salvezza.

Napoli Empoli (Getty Images)

Empoli, ultima vittoria in Serie A fu contro il Napoli

L’Empoli non vince da 16 giornate in Serie A. Gli azzurri di Toscana sono fermi a quota 34 in classifica e proveranno a fare punti utili per la salvezza. Dall’altra parte il Napoli, chiaramente favorito, proverà a tornare alla vittoria dopo due passi falsi al Maradona che hanno compromesso la lotta per lo Scudetto.

Ma il Napoli è anche l’ultima squadra che l’Empoli ha battuto in Serie A. 16 giornate fa, a Fuorigrotta, gli uomini di Aurelio Andreazzoli si imposero 0-1 con un gol fortunoso di Patrick Cutrone dopo una clamorosa carambola su corner. Da allora 8 pareggi e 8 sconfitte che hanno messo a rischio la permanenza in Serie A. E domenica lo spettro di quella partita potrebbe rifarsi vivo nella mente dei calciatori partenopei.