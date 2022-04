Report allenamento Napoli, Spalletti recupera un giocatore in vista della Roma

Il Napoli non si ferma, gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno anche stamattina. Gli uomini di Spalletti stanno preparando al meglio il big match del Maradona di domani sera: a Fuorigrotta arriva la Roma di José Mourinho.

Ancora lavoro personalizzato e solo una parte in gruppo per Giovanni Di Lorenzo che, come annunciato anche da Spalletti in conferenza ieri, non sarà convocato per il match di domani. Totalmente recuperato Andrea Petagna. Questo il report allenamento pubblicato sul sito del club.

FOTO: SSC NAPOLI – Giovanni Di Lorenzo

“Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura sessione di calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra in campo e la prima parte del lavoro in gruppo. Petagna ha svolto tutto il lavoro con il gruppo”.