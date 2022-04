Napoli-Roma, Mourinho avrebbe preferito un altro arbitro: il motivo

La sfida tra Napoli e Roma sarà fondamentale sia per gli azzurri che per i giallorossi in ottica Scudetto e Champions League. Vincere o perdere, a questo punto della stagione, farà tantissima differenza, sia per l’una che per l’altra e per questo l’AIA ha deciso di affidare il match a Marco Di Bello, considerato uno dei migliori fischietti italiani del momento.

Di Bello Napoli Roma (Getty Images)

Napoli-Roma a Di Bello: Mourinho non gradisce

La decisione di affidare Napoli–Roma a Di Bello non è piaciuta a José Mourinho. A riferirlo è Il Tempo che sottolinea come il tecnico portoghese avrebbe preferito un altro fischietto per un match così importante.

Un precedente, in particolare, non è stato gradito dallo Special One in questa stagione. Durante la sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma, infatti, il tecnico portoghese ebbe un confronto molto acceso con Di Bello per la gestione dei cartellini.