Cori contro Napoli, De Giovanni accusa i salernitani: “Provo disgusto!”

Dopo Roma–Salernitana è nata una vera e propria diatriba tra i tifosi della Salernitana e lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. L’autore de “I bastardi di Pizzofalcone“, “Le parole di Sara” (e tanti altri) e, per ultimo, “L’equazione del cuore“, si è sempre schierato con forza contro i cori discriminatori contro Napoli e i napoletani che negli anni sono diventati abitudinari negli stadi italiani.

Nei prossimi giorni l’autore napoletano avrebbe dovuto presenziare ad un evento nella città di Salerno per il suo ultimo libro. Ma nelle ultime ore ha cambiato idea a causa dell’ennesima lite social con i tifosi della Salernitana.

De Giovanni Napoli

De Giovanni contro i tifosi della Salernitana: “Cori disgustosi”

Sulla sua pagina Facebook, Maurizio De Giovanni ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad annullare l’evento di presentazione del suo ultimo lavoro a Salerno.

“Mi dispiace.

Per le mie lettrici, e per i miei lettori che ogni volta riempiono gli spazi in cui presento i miei libri.

Mi dispiace per una città e una provincia per le quali non ho mai nascosto il mio sincero amore, tanto da farci nascere il mio personaggio più caro.

Mi dispiace perché sono consapevole che così la do vinta ai facinorosi, ai delinquenti e più in generale agli imbecilli.

Ma devo essere coerente, e allora devo ribadire con forza che ogni volta che si alzano cori ottusi che augurano catastrofi naturali al mio popolo, che dovrebbe essere invece amato perché fratello, stesso sangue stessa cultura, provo un profondo disgusto. E devo ribadire che tutti quelli che mi minacciano o mi insultano per questo si uniscono implicitamente a quei cori.

Devo ribadire che se vado in un posto a incontrare le mie lettrici o i miei lettori non lo faccio perché devo vendere libri, perché grazie a Dio non ne ho più bisogno da molti anni.

Mi hanno insegnato che se non sono gradito, non devo accettare inviti. Per cui grazie, ma non voglio mettere nessuno in difficoltà.

Un saluto affettuoso a tutti, ma proprio tutti quelli che amano le mie storie“.

