Napoli-Roma, Mourinho in ansia: titolare ko per infortunio?

Il Napoli si prepara alla sfida del Maradona contro la Roma di lunedì sera. Gli azzurri sono costretti a vincere per restare aggrappati alla corsa Scudetto e per dare un segnale di vitalità e grinta a Milan e Inter.

Lunedì, Spalletti affronterà Mourinho che è una vera e propria bestia nera per il tecnico italiano, dato che mai è riuscito a batterlo in carriera. La Roma, dal canto proprio, è in grande forma e si è rilanciata dopo la vittoria roboante contro il Bodo Glimt che ha consentito ai giallorossi di raggiungere la semifinale di Conference League.

Roma Pellegrini (Getty Images)

Roma, tegola Pellegrini? Le condizioni del centrocampista

José Mourinho arriva a Napoli e non sa se avrà a disposizione Lorenzo Pellegrini. Il capitano dei giallorossi, infatti, secondo quanto riferito da Il Tempo, è in dubbio per un problema alla caviglia.

Nella giornata di ieri, Pellegrini ha svolto solo fisioterapia per precauzione e nelle prossime ore si capirà se potrà giocare titolare. Condizioni da monitorare e tenere sotto controllo, anche se Mouriho resta fiducioso in vista di lunedì.