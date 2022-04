Verso Napoli-Roma, Petagna torna in gruppo: novità Di Lorenzo e Osimhen

Il Napoli si è allenato anche oggi in vista della sfida di lunedì sera contro la Roma. Spalletti a Castel Volturno ha ritrovato quasi tutti i calciatori per il rush finale. Non dovrebbero esserci sorprese per Fabian Ruiz e Osimhen, ormai completamente recuperati e pronti a scendere in campo.

Allenamento Napoli (Foto SSC Napoli)

Napoli, report allenamento: Osimhen e Petagna in gruppo

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno. Buone notizie per Osimhen, Fabian Ruiz e Petagna, allenatosi con il guppo. Ancora da monitorare le condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione. Successivamente partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra, in campo e la prima parte di seduta in gruppo. Petagna ha fatto quasi tutto il lavoro in gruppo”.