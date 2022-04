La sfida contro la Roma è un altro appuntamento, questa volta da non sbagliare a tutti costi, che misurerà in maniera definitiva le quote Scudetto per il Napoli, che non ha nascosto di crederci ancora nonostante lo stop contro la Fiorentina.

In occasione del match contro la squadra di Vincenzo Italiano, l’affluenza allo stadio Diego Armando Maradona era stata imponente, così come non accadeva dal periodo pre-Covid. I tifosi azzurri, a quanto pare, sono pronti a replicare l’ondata sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta, grazie al sogno Tricolore che resta sempre sullo sfondo, seppur più lontano.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: SSC Napoli fans show their support during the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Maradona ci crede: quanti spettatori ci saranno

Stando a quanto si apprende dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i tagliandi venduti nei primi tre giorni sono stati ventimila. “Ciò significa che anche con la Roma il Maradona canterà e correrà al fianco di una squadra impegnata, per ennesima volta, nella rimonta e nella rincorsa del sogno”.

“A questi ritmi – rivela il giornale – gli spettatori previsti lunedì non saranno meno di quarantamila, Chissà se di più. La città sta dando tutte le risposte del caso: ora tocca agli azzurri”.