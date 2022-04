Luciano Spalletti continua a preparare la sfida in programma il lunedì di Pasquetta al Diego Armando Maradona contro la Roma. Una sfida dall’indubbio valore emotivo per il tecnico azzurro, che in giallorosso ha trascorso tante stagioni. Ma lui stesso, come tutto il Napoli, sa che le speranze Scudetto passano per buona parte da questo match, con la speranza di poter arrivare all’appuntamento con notizie positive dal fronte Inter e Milan, impegnate entrambe domani contro Spezia e Genoa.

Non sono escluse sorprese di formazione in casa azzurra, dove l’imperativo è recuperare fin da subito la solidità difensiva, senza tuttavia rinunciare al peso offensivo. Per questo, Spalletti medita su quella che sarebbe eventualmente una vera e propria sorpresa di formazione.

Osimhen e Mertens insieme? Le ultime

Una scelta inedita, mai compiuta a partire dal 1′, ma potrebbe esserci per la prima volta spazio fin da subito per la coppia Osimhen-Mertens. A lanciare l’indiscrezione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui Spalletti potrebbe affidarsi al talento di entrambi per cercare di indirizzare la gara contro la Roma nel modo migliore possibile, fin da subito.

Osimhen Mertens Napoli (Getty Images)

“Contro Udinese e Fiorentina lo sviluppo delle gare ci hanno detto in maniera chiara, al di là del risultato, che con il belga e il nigeriano In campo insieme il rendimento offensivo si trasforma. Sia contro i friulani, sia con i toscani, col solo Osimhen nel primi tempi sono arrivati zero gol, con uno subito; nella ripresa, con Mertens, ecco che le reti sono diventate quattro. Le due con l’Udinese sono bastate a ribaltare Il risultato, con la Fiorentina no perché i viola hanno segnato altri due gol”.

I precedenti

Anche i precedenti sembrano suggerire una mossa che, sulla carta, sembra essere rischiosa ma che potrebbe portare i suoi benefici.

“Nel campionato scorso con i due titolari In campo, seppur con un sistema di gioco diverso – scrive il giornale -, il Napoli viaggiava alla media di 2,3 punti a partita, vale a dire un ritmo da scudetto. E Osimhen ha realizzato i suoi 10 gol in A della passata stagione, tutti in gare in cui è sceso In campo anche Mertens. E nessuno quando mancava il belga”.