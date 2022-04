Da qui a fine stagione terrà banco la questione relativa al futuro di Dries Mertens: si attende, infatti, di capire se il belga continuerà il suo lungo matrimonio con il Napoli. L’attuale contratto scade il prossimo 30 giugno ed è improbabile che il club azzurro attivi l’opzione unilaterale di rinnovo. Troppo pesante l’ingaggio del numero 14, in virtù di quella che è la nuova politica del club di De Laurentiis.

Situazione che altri club vorrebbero sfruttare per mettere le mani sul leader storico della classifica marcatori azzurra, ma il futuro è ancora tutto da scrivere e scoprire.

Primi contatti con la Lazio

Tra le varie società interessate all’evolversi della vicenda, c’è anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. con cui Mertens si è consacrato da centravanti. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno che scrive:

“Nella rivoluzione in casa Lazio, Sarri ha pensato anche a lui. (…) Lotito vorrebbe rinnovare il contratto a Sarri in scadenza nel 2023 ma il sì non è ancora arrivato proprio in attesa di garanzie sul mercato.

Sarri, Lazio

C’è la disponibilità anche a cedere un gioiello come Milinkovic-Savic a patto di costruire un organico completo e di buon livello, soprattutto se la Lazio dovesse raggiungere la qualificazione in Europa League.

Per rinforzare l’attacco, Sarri ha parlato con Lotito di Mertens. Un’operazione alla Pedro, prelevato la scorsa estate a parametro zero dopo che non aveva rinnovato con la Roma. Qualche contatto c’è già stato per sondare la disponibilità, esplorare i desideri di Mertens“.

Priorità al Napoli, per il presente e per il futuro

Al momento, Mertens non sembrerebbe essere particolarmente disturbato dalla vicenda. Il suo focus è, infatti, sul campo e sulla corsa Scudetto.

“Ha dato priorità al Napoli, come annunciato“, spiega la medesima fonte. “Si è reso disponibile ad aspettare tutto il tempo necessario. Dal club di De Laurentiis nessuna proposta, ma la sensazione è che se ne parlerà a giugno”.

Osimhen Mertens Napoli (Getty Images)

L’ingaggio dovrà essere comunque rivisto verso il basso, per far sì che possano crearsi le condizioni per il rinnovo. “L’unica ipotesi per continuare questa magica storia d’amore è un ingaggio fortemente ridotto, magari di 1,5 o al massimo 2 milioni. Sono le cifre del nuovo Napoli, che ha già iniziato la sua rivoluzione prendendo Khvicha Kvaratshkelia dalla Dinamo Batumi mentre è ai dettagli la trattativa per Mathias Olivera del Getafe“.