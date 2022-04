Il Napoli è ormai da tempo attivo nel calciomercato in entrata, con Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera che sono i due calciatori più vicini a vestire la casacca azzurra a partire dalla prossima stagione.

Novità, però, potrebbero esserci anche in uscita, oltre al già noto addio di Lorenzo Insigne, destinato al Toronto. La prossima estate il club sarà infatti a un bivio: la riduzione del 30% del monte ingaggi programmata dalla società partenopea, in virtù anche di quello che sarà il nuovo modello del Financial Fair Play, potrebbe portare a sacrifici.

Per Fabian c’è la Spagna

Tra i maggiori indiziati a lasciare il Napoli c’è Fabian Ruiz. L’importanza dello spagnolo è fuori discussione, ma l’elemento del rinnovo che dal prossimo anno andrà in scadenza è altrettanto importante. Fattore che potrebbe indurre gli azzurri, appunto, a valutare eventuali offerte.

A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui “lo spagnolo punta sul nuovo contratto per vedere salire il livello del suo ingaggio“. Aspirazione che, evidentemente, non coincidono con le esigenze della società.

Fabian Ruiz (Getty Images)

“A 26 anni l’ex Betis cerca la rampa per far decollare definitivamente la propria carriera. E si sta guardando attorno. Col desiderio di tornare in Spagna”.

Chi ha insistito per averlo al Napoli nell’estate del 2018 fu Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo oggi è alla guida del Real Madrid, con il quale ieri ha raggiunto la semifinale di Champions League, e potrebbe ripensare a Fabian in vista della prossima estate.

Le ultime su Lozano

Il quotidiano lascia aperta la porta all’addio anche a Hirving Lozano. Il suo ingaggio – 4,5 milioni di euro annui – è pesante da sostenere per i motivi di cui sopra, e il calciatore non ha mai nascosto il desiderio “di giocare nei migliori top club”.

La sua voglia di cambiare aria potrebbe essere sempre più attuale, con il Napoli che potrebbe rivedere la sua posizione in caso di offerte.

Lozano Napoli (Getty Images)

“E così – si legge – per il dopo Insigne il Napoli sta puntando sul georgiano Kvaratskhelia, che può agire anche sulla fascia destra, quella occupata prevalentemente da Lozano”.