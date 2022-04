Calciomercato Napoli: non solo Kvaratskhelia: si lavora per un altro colpo

Mancano ormai gli ultimissimi dettagli del caso: Khvicha Kvaratskhelia sarà il nuovo rinforzo del Napoli. L’attaccante georgiano arriverà dalla Dinamo Batumi, che lo ha prelevato dopo lo svincolo dal Rubin Kazan per le note vicende belliche.

Tuttavia, questo sarà con tutta probabilità il primo di una serie di colpi che caratterizzerà la prossima sessione di calciomercato del Napoli. Si attende, infatti, anche l’arrivo di Mathias Olivera, il tanto desiderato colpo che andrà a rinforzare l’out mancino.

“Si parla ormai un acquisto virtuale messo a punto proprio a gennaio con vista su giugno“, scrive a tal proposito l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che fa un punto della situazione sulle ultime mosse di mercato del club partenopeo.

Si lavora anche per Traorè

Uno dei profili che piace al Napoli è quello di Hamed Junior Traorè. L’attaccante di proprietà del Sassuolo sta diventando sempre più una certezza per il campionato di Serie A, come dimostrato proprio dall’ultima doppietta contro l’Atalanta.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – FEBRUARY 13: Hamed Traore of US Sassuolo looks on during the Serie A match between US Sassuolo and AS Roma at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on February 13, 2022 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Anche il Napoli è, dunque, anche sulle sue tracce, così come vociferato già in queste settimane. “La questione, in questo caso, è più delicata”, rivela il quotidiano, data la concorrenze spietata che c’è attorno a lui.

Il suo ingaggio, inoltre, è ben visto anche per un altro motivo: il calciatore è dotato di cittadinanza italiano. “Un ulteriore elemento che – secondo il quotidiano – fa la differenza”.