VIDEO | Caso plusvalenze, le richieste al Napoli: INIBIZIONI E AMMENDA!

Quest’oggi la Procura FIGC ha tenuto l’udienza per l’inchiesta sulle plusvalenze fittizie. Come anticipato nelle scorse ore, il Napoli è finito nel mirino della Procura per l’affare Osimhen e le plusvalenze ad esso legate.

Arrivata la richiesta della Procura. Inchiesta Plusvalenze: la Procura Federale ha chiesto 392mila euro di multa per il Napoli e 11 mesi e 5 giorni di inibizione per Aurelio De Laurentiis. Una vera e propria stangata per il presidente azzurro. Chiesti anche 6 mesi e 10 giorni per la moglie, il figlio Edoardo e la figlia Valentina, mentre per Chiavelli 9 mesi e 15 giorni.

Per la Juventus, invece, La Procura FIGC ha chiesto una inibizione di 12 mesi per il presidente Andrea Agnelli e una multa di 800mila euro al club bianconero per l’indagine sulle plusvalenze. Tra gli altri dirigenti bianconeri, per Paratici, firmatario di 32 contratti con valutazioni giudicate gonfiate, sono stati chiesti 16 mesi e 10 giorni di inibizione, per Cherubini 6 mesi e 20 giorni, per Nedved 8 mesi così come Arrivabene.

