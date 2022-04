Ricavi diritti tv, il Napoli guadagna meno della Juventus: la cifra

Il portale Calcio&Finanza ha reso pubblica una previsione della distribuzione dei ricavi dei diritti tv per ogni squadra di Serie A, regolata dalla Legge Melandri, ma è importante ricordare che i vari guadagni potrebbero variare da qui al termine della stagione, in quanto legati anche alla posizione in classifica delle squadre.

La quota per la stagione in corso ammonta a circa 940 milioni di euro, di cui il 50% è diviso equamente tra le venti società, il 15% in base alla posizione in classifica, il 10% in base ai punti conquistati negli ultimi cinque campionati, il 5% in base ad una graduatoria creata valutando i risultati conseguiti in campo nazionale ed internazionale dalla stagione 1946/47 fino alla sesta stagione antecedente a partire da quella in corso. L’ultimo 20% viene retribuito a seconda di biglietti venduti e ascolti audiotelevisivi.

Aurelio De Laurentiis

La classifica stilata da Calcio&Finanza vede l’Inter in testa a tutti, seguita dal Milan e dalla Juventus. Il Napoli è solo quarto, sovrastato dalla Vecchia Signora per quanto riguarda i tifosi (12,7 contro 7,7 milioni di incasso dai diritti tv legati alle presenze allo stadio) e per i piazzamenti degli ultimi cinque anni (13,6 contro 10 milioni).