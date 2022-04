Caso plusvalenze, il Napoli sarà ascoltato in tribunale: la data dell’udienza

Questa mattina sono arrivate le prime richieste da parte della Procura Federale per i club italiani coinvolti nel caso plusvalenze. Per quanto riguarda il Napoli, la Procura ha chiesto 392 mila euro di multa alla società, 11 mesi e 5 giorni di inibizione per Aurelio De Laurentiis, 6 mesi e 10 giorni per la moglie Jacqueline Baudit e i figli Edoardo e Valentina e 9 mesi e 15 giorni per l’amministratore delegato Andrea Chiavelli.

Aurelio De Laurentiis

Dopo il primo giorno di udienza, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, giovedì Napoli, Juventus, Genoa e Sampdoria saranno ascoltate in tribunale.