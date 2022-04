Trend negativo negli ultimi Napoli-Fiorentina: oggi la gara verità

Il Napoli affronta la Fiorentina al Diego Armando Maradona oggi alle 15. Gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono proseguire l’ottimo lavoro svolto fino ad ora e continuare a vincere per tenere vivo il sogno Scudetto. Ma sul prato di Fuorigrotta arriverà una squadra tutt’altro che semplice da affrontare.

Napoli Fiorentina (Getty Images)

I numeri di Napoli-Fiorentina

Le ultime sfide tra Napoli a Fiorentina giocate in casa azzurra non sono troppo felici dal punto di vista dei risultati. Dal 2017-18, infatti, sono arrivate due sconfitte, due vittorie e un pareggio per 0-0. Le ultime due sconfitte sono arrivate nel 2019-20, con la Viola che si è imposta per 0-2 in Serie A e poi qualche mese fa, nella dolorosa e pesante sconfitta per 2-5 in Coppa Italia.

L’ultima vittoria del Napoli, invece, è arrivata lo scosrso anno con un roboante 6-0 in Serie A, con Gennaro Gattuso in panchina.