Allarme difesa in casa Napoli: un dato fa preoccupare Spalletti

Il Napoli da qui alla fine del campionato è chiamato a limare ogni minimo dettaglio per non sbagliare e non perdere colpi nella volata Scudetto, che lo vede protagonista insieme a Milan e Inter.

A preoccupare Luciano Spalletti è un dato riguardante la difesa: gli azzurri hanno, sì, i numeri migliori del reparto in Serie A, ma non fanno registrare un clean-sheet dallo scorso 6 febbraio.

A fare un’analisi in merito è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, che scrive:

“Spalletti ha costruito la sua cavalcata partendo dalla solidità difensiva ma la soddisfazione della porta inviolata manca da un po’ di tempo. L’ultima volta era il 6 febbraio, quando il Napoli vinse 2-0 a Venezia.

Napolis Kosovar defender Amir Rrahmani (C) celebrates with Napoli’s Senegalese defender Kalidou Koulibaly (L) and Napolis Spanish midfielder Fabian Ruiz (R) after scoring a goal during the Italian Serie A football match Fiorentina vs Napoli at Artemio-Franchi stadium in Florence on October 3, 2021. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Dopo quel successo, gli azzurri hanno subito almeno un gol per sette partite consecutive in campionato, nove considerando anche la doppia sfida di Europa League contro il Barcellona. Koulibaly prima della gara contro l’Atalanta invocava il clean-sheet che non è arrivato in virtù del gol di De Roon, l’obiettivo è rimandato alla partita contro la Fiorentina”.