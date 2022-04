Koulibaly: “Il 2022 fantastico per me! Scudetto? Succederà in queste ultime otto partite”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla stagione che sta vivendo e parlando della prossima sfida contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono tornato ieri a Napoli e l’ho fatto con tanto piacere, sono già pronto per la gara di domenica. Quest’anno è cominciato molto bene per me, sto lottando per lo scudetto con il Napoli, ho vinto la Coppa d’Africa e con il Senegal andrò al Mondiale”.

“Mancano otto partite alla fine del campionato, saranno otto finali e più andremo avanti più sarà difficile. Lotteremo per vincere lo scudetto fino alla fine, vogliamo riuscirci e coronare il nostro sogno e quello di un’intera città che lo merita! Spero che i tifosi saranno con noi fino alla fine, abbiamo bisogno di loro”

“Contro l’Atalanta abbiamo sempre sofferto, loro sono una grande squadra e sono in corsa per tutto. Sarà una gara difficile e abbiamo delle assenze, questo però non deve essere una scusa e bisogna dimostrare che il Napoli c’è!”

“Mertens è un grande giocatore, un grande uomo ed un grande napoletano. Nessuno ha dubbi su di lui, io non ne ho mai avuti. Nessuno deve preoccuparsi di Dries, è il nostro Ciro, il nostro attaccante e ti dico che con l’Atalanta farà gol!”

“Mi dispiace che l’Italia non ci sarà al Mondiale. Conosco la qualità dei calciatori italiani, ho imparato tantissimo da questo paese. Giocare playoff divisi in semifinali e finali rende il tutto ancora più complicato. Io che posso porterò un po’ di Napoli con me al Mondiale!”

“Con Spalletti ho un bellissimo rapporto, così come mi è successo con tutti gli allenatori che ho avuto. Io da sempre mi metto a disposizione con chiunque, io sono sempre lo stesso, rispettoso verso tutti. Ci ha insegnato tanto bene la linea difensiva. Dopo la qualificazione al Mondiale il mister mi ha mandato un messaggio, vuol dire che mi vuole bene e anche io gliene voglio. Mi ha scritto che non devo deluderlo”

“Noi siamo sempre gli stessi, anche il lavoro svolto da Gattuso prima dell’arrivo di Spalletti è stato fondamentale. Quando il nuovo tecnico è arrivato ci ha detto che quello che ha fatto Gattuso è stata un’ottima base per poter lavorare bene fin da subito. Tutti i nostri allenatori ci hanno aiutato e lasciato qualcosa!”