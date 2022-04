Caso Osimhen, l’agente: “Polemica comica. Via dal Napoli? C’è una sola verità”

Roberto Calenda, agente e rappresentante di Osimhen in Italia ha parlato a “Si Gonfia La Rete”, trasmissione in onda su Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Osimhen Napoli

“Osimhen va via?”: la risposta dell’agente

“Alcune dinamiche dell’informazione sono comiche. Vengono date notizie caricate, senza senso e senza motivazione. Mi fa piacere che lo stesso Napoli abbia ribadito che Osimhen era in Nigeria per permessi dati dal club. Mi sembra davvero ridicolo quello che scrivono, che spacca lo spogliatoio, mi viene da ridere”.

“Osimhen via? Il ragazzo è focalizzato, vuole vincere, il suo attaccamento alla maglia e alla squadra lo hanno visto tutti. I giornali devono essere scritti e riempiti, ma meglio non aggiungere altro (ride, ndr). Victor è un calciatore del Napoli, sta facendo un grande percorso in azzurro e bisogna finire la grande stagione a Napoli”.